04 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Diagne Club Brugge'nin kamp kadrosuna alınmadı!

Diagne'ye bir şok daha!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Ligi ekiplerinden resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, 'dan kiraladığı forvet oyuncusu Mbaye 'yi devre arası kamp yapacağı 'a götürmedi.

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