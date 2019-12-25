25 Aralık 2019, Çarşamba
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Club Brugge'den Galatasaray'a şok teklif! Mbaye Diagne...
Sezon başında gittiği Club Brugge'de kadro dışı kalan ve tekrar Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Mbaye Diagne'de kriz patlak verdi. Belçika ekibi Club Brugge, sarı-kırmızılılar şoke eden bir teklifte bulundu. Galatasaray'da oynamak istediği bilinen Senegalli golcü için sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. İşte Club Brugge-Diagne ve Galatasaray üçgeninde yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:59
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