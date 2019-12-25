25 Aralık 2019, Çarşamba

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Club Brugge'den Galatasaray'a şok teklif! Mbaye Diagne...

Sezon başında gittiği Club Brugge'de kadro dışı kalan ve tekrar Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Mbaye Diagne'de kriz patlak verdi. Belçika ekibi Club Brugge, sarı-kırmızılılar şoke eden bir teklifte bulundu. Galatasaray'da oynamak istediği bilinen Senegalli golcü için sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. İşte Club Brugge-Diagne ve Galatasaray üçgeninde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:59
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Club Brugge'den Galatasaray'a şok teklif! Mbaye Diagne...

Galatasaray'ın 2018/19 sezonunda Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı sonrasında Belçika ekiplerinden Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne ile yaşadığı problemler son bulmuyor.

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Club Brugge'den Galatasaray'a şok teklif! Mbaye Diagne...

Bir yıl için 3 milyon 350 bin euroya kiraladıkları Diagne için şu ana kadar 1 milyon 350 bin euro ödeyen Belçikalılar, "Bize dönsün ve biz de geri kalan 2 milyon euroyu size ödemeyelim" teklifinde bulundu. Galatasaray'a yapılan bu sürpriz öneri adeta soğuk duş etkisi yarattı.

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Club Brugge'den Galatasaray'a şok teklif! Mbaye Diagne...

CLEMENT İLE SORUNLAR YAŞIYOR
Teklifi geri çeviren sarı-kırmızılılar ise "Diagne'yi size kiraladık ve bize 2 milyon euro daha borcunuz var. Bu paranın tamamını ödemezseniz biz de geri almayız" yanıtını verdi. Club Brugge'de Teknik Direktör Philippe Clement ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Diagne için Belçika ekibinin yeni bir değerlendirme yapacağı belirtildi.

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Club Brugge'den Galatasaray'a şok teklif! Mbaye Diagne...

Galatasaray'da Rumen golcü Andone'nin ciddi sakatlığı nedeniyle teknik kadronun Diagne'nin dönüşüne sıcak baktığı ve Finansal Fair Play için de bu düşüncenin planları sarsmayacağının düşündüğü kaydedildi. 28 yaşındaki Senegalli golcünün kiralanmasına karşın maaşının Galatasaray tarafından ödenmesi de yine bu transferde belirleyici noktalardan biri oldu.

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Club Brugge'den Galatasaray'a şok teklif! Mbaye Diagne...

G.SARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR
Bu sezon iki takımda forma giydiği için Diagne ya Brugge'de kalacak ya da Galatasaray'a gelecek. Club Brugge'deki sorunları nedeniyle futbolcu da tamamen Galatasaray'da oynamak üzerine planlarını yaptı.

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