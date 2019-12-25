Club Brugge'den Galatasaray'a şok teklif! Mbaye Diagne...

Bir yıl için 3 milyon 350 bin euroya kiraladıkları Diagne için şu ana kadar 1 milyon 350 bin euro ödeyen Belçikalılar, "Bize dönsün ve biz de geri kalan 2 milyon euroyu size ödemeyelim" teklifinde bulundu. Galatasaray'a yapılan bu sürpriz öneri adeta soğuk duş etkisi yarattı.