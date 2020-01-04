04 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Schalke 04'ten Nübel'i transfer etti

Bayern Münih'ten kaleye dev takviye!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.01.2020

(Bundesliga) takımlarından , gelecek sezon için 04’de forma giyen kaleci ’i ettiğini duyurdu.

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtilerek, 23 yaşındaki Nübel'in 1 Temmuz'dan itibaren 'te forma giyeceği ifade edildi.

Nübel'in 5 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarılan açıklamada, genç kaleci için bedelinin ödenmeyeceği kaydedildi. 'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nübel, Bundesliga'da şimdiye kadar 35 maçta görev aldı.

Almanya 21 yaş altı milli takımının kalesini de koruyan Nübel, burada 17 kez forma giydi.

Bayern Münih Hans Flick'le devam edeceğini açıkladı

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