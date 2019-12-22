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DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Hans Flick'le devam edeceğini açıkladı

Bayern Hans Flick'le devam ediyor
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019

(Bundesliga) ekiplerinden 'te yardımcı antrenörken 10. haftadan sonra takımın başına getirilen 'in, sezon sonuna kadar bu görevi sürdüreceği açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 'in en az sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı ve bundan sonraki süreçte ise seçeneklerinden biri olacağı duyuruldu.

Flick, ligin 10. haftasında 'in Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmesi sonucu görevine son verilen teknik direktör Niko Kovac'ın yerine takımın başına getirilmişti.

Bayern Münih, Flick yönetiminde çıktığı 10 resmi maçın 8'inde galip geldi.

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