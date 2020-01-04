04 Ocak 2020, Cumartesi
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Maç sonucu: Getafe 0-3 Real Madrid | ÖZET
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 Giriş Tarihi: 04.01.2020
İspanya La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan eflatun beyazlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Soria kendi kalesine, 53. dakikada Varane ve 90+6. dakikada Jovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, maç fazlasıyla puanını 40 yaparak liderliğe yükseldi. Getafe ise 30 puanda kaldı.
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