Maç sonucu: Getafe 0-3 Real Madrid | ÖZET

İspanya La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan eflatun beyazlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Soria kendi kalesine, 53. dakikada Varane ve 90+6. dakikada Jovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, maç fazlasıyla puanını 40 yaparak liderliğe yükseldi. Getafe ise 30 puanda kaldı.