04 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Maç sonucu: Getafe 0-3 Real Madrid | ÖZET

Real Madrid liderliğe yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 Giriş Tarihi: 04.01.2020

'nın 19. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'ye konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan eflatun beyazlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

'nın 19. haftasında , sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Soria kendi kalesine, 53. dakikada Varane ve 90+6. dakikada Jovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, maç fazlasıyla puanını 40 yaparak liderliğe yükseldi. Getafe ise 30 puanda kaldı.

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