31 Aralık 2019, Salı
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İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo La Coruna, Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.
Emre Çolak yeniden Deportivo'da
Giriş Tarihi: 31.12.2019
Deportivo, eski oyuncusu Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu daha önce 2016-2018 yılları arasında Deportivo takımının formasını giymişti. Emre daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda ekibine transfer olmuştu.
İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo La Coruna, Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.
Deportivo La Coruna, İspanya 2. Lig'de 15 puanla son sırada yer alıyor.
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