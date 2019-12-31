Emre Çolak yeniden Deportivo'da

Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda nokta transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu doğrultuda ilk transferinde sona geldi. Cimbom'un transferleri için gün bile verildi. İşte Fatih Terim'in istediği isimler ve transfer detayları...