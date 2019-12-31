31 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan iki imza birden! Geliş tarihi belli oldu...

Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda nokta transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu doğrultuda ilk transferinde sona geldi. Cimbom'un transferleri için gün bile verildi. İşte Fatih Terim'in istediği isimler ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 07:40
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Galatasaray'dan iki imza birden! Geliş tarihi belli oldu...

Galatasaray Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarının son maçında taraftarı önünde aldığı net galibiyetle ligin ikinci yarısı için sinyallerini vermiş oldu.

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Galatasaray'dan iki imza birden! Geliş tarihi belli oldu...

Fatih Terim'in sürekli olarak işaret ettiği ocak ayı içinde transfer yol haritası belirlendi. Terim, istediği yıldızları yönetime bildirmiş, Galatasaray yönetimi de bu isimler için girişimlerini arttırmıştı.

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Galatasaray'dan iki imza birden! Geliş tarihi belli oldu...

NAGOTOMO VEDA ETTİ HEDEF SOL BEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçından sonra Japon futbolcu Nagatomo'nun takım arkadaşlarına veda ederek takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

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Galatasaray'dan iki imza birden! Geliş tarihi belli oldu...

Antalyaspor karşısında son maçına çıkan Nagatomo'nun İtalya'ya dönüşü gündeme geldi. Tecrübeli sol bekin adı Serie A ekibi Bologna ile anılıyor. İtalyan takımının, sarı-kırmızılı kulübün ilerleyen yaşı nedeniyle gönderdiği tecrübeli sol beke talip olduğu bildirildi. Haber, İtalya basınında dile getirildi.

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Galatasaray'dan iki imza birden! Geliş tarihi belli oldu...
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