31 Aralık 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz ManU’ya

Cengiz ManU’ya
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Bu sezon formasını kaptıran Cengiz Ünder, ’dan ayrılıyor. United’ın, 22 yaşındaki yıldızı bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Yaşadığı sakatlıktan sonra istediği şansı yakalayamayan Cengiz Ünder'in, 'dan ayrılacağı iddia edildi. İnter'in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Politano'ya kanca atan Roma'nın, Cengiz'i gözden çıkarttığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberde göre, 22 yaşındaki milli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması sürpriz olmayacak. Haberde, Cengiz'in yeni teknik adam Fonseca'nın sistemine uyum sağlayamadığı ve Manchester United'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. İngiliz ekibinin, bu transfer için yaklaşık 40 milyon euro bütçe ayırdığı kaydedildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon 10 maçta forma giyerken; 1 kez ağları sarstı.
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