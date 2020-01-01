Çağlar ısrarı
Manchester City'nin Çağlar Söyüncü ısrarı bitmiyor... Teknik direktör Pep Guardiola'nın, Leicester City'deki performansıyla devleri peşine takan 22 yaşındaki stoper için ısrarcı olduğu belirtildi.
Devre arasında transfer yapmayı planlamayan İspanyol hocanın, sezon sonu için verdiği listenin ilk sırasına Çağlar'ı yazdığı belirtildi. Bu sezon 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan başarılı oyuncu için İngiliz ekibinin 60 milyon euro'luk dev bir bütçe ayıracağı ifade edildi.
KISA... KISA...
Juventus, Parma'da kiralık olan Atalantalı Kulusevski'yi 35 milyon euro'ya transfer etti. 19 yaşındaki yıldız, bu sezon 17 maçta 4 gol attı.
Ersan İlyasova, son maçlardaki çıkışını Chicago karşısında da sürdürdü. 14 sayı ve 11 ribauntla takımının 123-102'lik zaferine katkı verdi.
İngilizler, Tottenham maçında sahaya cep telefonu atan Norwich City taraftarına cezayı kesti ve 3 yıl statlara giriş yasağı koydu.Devre arasında transfer yapmayı planlamayan İspanyol hocanın, sezon sonu için verdiği listenin ilk sırasına Çağlar'ı yazdığı belirtildi. Bu sezon 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan başarılı oyuncu için İngiliz ekibinin 60 milyon euro'luk dev bir bütçe ayıracağı ifade edildi.
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