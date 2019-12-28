28 Aralık 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret

Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Sakatlığı nedeniyle Roma'da ameliyat olacak , kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve Yusuf'un doktoru İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye ameliyat olan Olimpik 'un Hollandalı yıldızı 'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bugün ameliyat olacak milli futbolcu , Villa Stuart Spor Kliniği'nde operasyonu gerçekleştirecek dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani ile bir araya geldi. Ayrıca genç futbolcu, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı geçiren ve İtalyan profesöre ameliyat olan Olimpik 'un Hollandalı yıldızı 'a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavisi ve iyileşme süreci hakkında Depay'dan bilgi alan Yusuf Yazıcı bugün Roma'da bulunan Villa Stuart Spor Kliniği'nde ameliyat olacak. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın yaklaşık 4 aylık bir tedavi süreci sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.

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