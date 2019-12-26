Lille'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Monaco ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopmuştu. Sezonu kapattığı ifade edilen yıldız ismin sakatlığı sonrası takımından flaş bir hamle gelebilir. İşte o iddia ve tüm detaylar...