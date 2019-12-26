26 Aralık 2019, Perşembe

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Lille'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Monaco ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopmuştu. Sezonu kapattığı ifade edilen yıldız ismin sakatlığı sonrası takımından flaş bir hamle gelebilir. İşte o iddia ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:47
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Lille'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi!

Sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, talihsiz bir sakatlık yaşayarak futbolseverleri üzdü.

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Lille'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi!

Genç futbolcu Monaco ile oynadıkları mücadelede sakatlanmış, kulüpten yapılan açıklamada da çapraz bağlarının koptuğu ifade edilmişti.

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Lille'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi!

Milli futbolcunun bu sakatlık sonrası ameliyat edileceği bildirildi. Yusuf'un iyileşme sürecinin sezon sonunu bulacağı kaydedilirken, A Milli Takım'ın EURO 2020'de genç yıldızdan faydalanmasının zor olduğu belirtildi.

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Lille'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi!

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı Fransızlarda da şok etkisi yarattı. Zira Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz haftalarda da Olympique Lyon forması giyen Depay ile Adelaine'in aynı maçta çapraz bağlarının kopması tartışmalara yol açtı.

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Lille'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi!

YENİ BİR İDDİA ORTAYA ATILDI

Bu arada Fransız basınından La Voix du Nord adlı site, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığını manşetine taşıyarak dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.

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