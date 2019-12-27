Milan Zlatan Ibrahimovic'i duyurdu!
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona erdikten sonra ismi birçok takımla anılan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i renklerine bağladığını duyurdu.
Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Zlatan Ibrahimovic'ın Los Angeles Galaxy kariyeri geçtiğimiz ay sona ermişti.
Yaklaşık 1 aydır birçok takım ile ismi anılan Ibrahimovic'in yeni kulübü belli oldu.
Serie A ekiplerinden AC Milan, eski futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i tekrardan renklerine bağladı.
Ibrahimovic'in İtalyan kulübüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedilirken, 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli verileceği belirtildi.
MLS'DE ZİRVE YAPTI
Los Angeles Galaxy'de bu sezon 31 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 31 gol 8 asist kaydetti.
⚡🔴⚫#IZCOMING pic.twitter.com/CkqGPw2APx— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019
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