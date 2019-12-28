28 Aralık 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City'den Çağlar için 'Türk Lokumu' paylaşımı

Leicester'dan ilginç paylaşım! Çağlar...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 Giriş Tarihi: 28.12.2019

İngiltere Premier Lig takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, takımının öne çıkan isimlerinden olmaya devam ediyor. Leicester City, West Ham ile oynayacakları maç öncesi genç stopere özel paylaşım yaparak "Türk Lokumu" ifadesini kullandı.

İngiltere Premier Lig'de 'nin deplasmanda West Ham United ile karşılaşacağı maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından Çağlar Söyüncü paylaşımı geldi.

Bu sezon ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren İngiliz ekibi, milli stoper Çağlar Söyüncü'ye taç takılmış bir görsel paylaşarak "Türk Lokumu" ifadesini kullandı. Leicester'ın maç günü paylaşımı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon birçok maçta ön plana çıkan isim konumundaydı. Premier Lig'de 19 maça çıkan milli yıldız, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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