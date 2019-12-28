Leicester City'den Çağlar için 'Türk Lokumu' paylaşımı

İngiltere Premier lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü gösterdiği performansla alkış toplamaya devam ediyor. Son olarak Leicester City'nin Aston Villa'yı deplasmanda 4-1 yendiği karşılaşmada forma giyen Çağlar, karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon Premier Lig'de 16 maçta toplam bin 440 dakika sahada kalan Milli futbolcu istatistikleriyle göz doldurdu. Çağlar dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen futbolcuyu da geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.