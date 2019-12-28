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Leicester City'den Çağlar için 'Türk Lokumu' paylaşımı
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 Giriş Tarihi: 28.12.2019
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, takımının öne çıkan isimlerinden olmaya devam ediyor. Leicester City, West Ham ile oynayacakları maç öncesi genç stopere özel paylaşım yaparak "Türk Lokumu" ifadesini kullandı.
İngiltere Premier Lig'de Leicester City'nin deplasmanda West Ham United ile karşılaşacağı maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından Çağlar Söyüncü paylaşımı geldi.
Bu sezon ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren İngiliz ekibi, milli stoper Çağlar Söyüncü'ye taç takılmış bir görsel paylaşarak "Türk Lokumu" ifadesini kullandı. Leicester'ın maç günü paylaşımı taraftarlardan büyük ilgi gördü.
23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon birçok maçta ön plana çıkan isim konumundaydı. Premier Lig'de 19 maça çıkan milli yıldız, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
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