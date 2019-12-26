26 Aralık 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder'den memleket ziyareti

Cengiz Ünder'den memleket ziyareti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu , yılbaşı tatilini geçirmek için 'in Sındırgı ilçesinde bulunan baba ocağına geldi.

Hemşehrileri ve akrabaları ile buluşan milli sporcu , Sındırgı sokaklarından memleket hasretini gideriyor. Ünder'i gören hayranları da her fırsatta fotoğraf çektiriyor. Sındırgı'nın adını dünyaya duyuran milli futbolcu Ünder'in en sevilen özelliği ise kişiliğinden ödün vermeyerek, geldiği yeri asla unutmaması. Bu yüzden Sındırgı halkı tarafından sevgi ile karşılan Ünder'e Roma'da en çok özlemini çektiği çay ikram edilince memnuniyetini dile getiriyor.

Merih Demiral'dan memleket ziyareti! haberin devamı

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