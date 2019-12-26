27 Aralık 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Arteta galibiyetle başlayamadı

Arteta galibiyetle başlayamadı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.12.2019

ekiplerinden ’in yeni teknik direktörü Mikel Arteta, ilk resmi maçında karşılaştığı Bournemouth maçından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

'in çiçeği burnunda teknik direktörü Arteta, 1 puan ile siftah yaptı. Daha önce formasını giydiği temsilcisinde Arteta, ligin 19. haftasında ilk resmi maçında çıktığı Bournemouth deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde son 11 müsabakada yalnızca 1 kez 3 puana uzanabilen Arsenal, Emery'nin ardından Arteta ile çıkış ararken, deneyimli çalıştırıcı ile ilk maçında beraberlik almış oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu de karşılaşmada forma giydi. 75 dakika sahada kalan Mesut, yerini Willock'a bıraktı.

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