25 Aralık 2019, Çarşamba
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Merih Demiral memleketini ziyaret etti!
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Serie A takımlarından, dünya devi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral İtalya'da liglerin araya girmesi ile Türkiye'ye döndü. Milli gururumuz, memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret etti.
Milli gururumuz Merih Demiral, İtalya'da liglerin araya girmesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret eden Demiral, bir üniversitenin düzenlediği gecede 'en iyi çıkış yapan futbolcu' ödülünü almıştı.
İşte Merih'in aile ziyaretinden görüntüler:
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