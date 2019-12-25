25 Aralık 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral memleketini ziyaret etti!

Merih Demiral'dan memleket ziyareti!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Serie A takımlarından, dünya devi 'ta forma giyen İtalya'da liglerin araya girmesi ile 'ye döndü. Milli gururumuz, memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret etti.

Milli gururumuz , İtalya'da liglerin araya girmesiyle birlikte 'ye döndü. Memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret eden Demiral, bir üniversitenin düzenlediği gecede 'en iyi çıkış yapan futbolcu' ödülünü almıştı.

İşte Merih'in aile ziyaretinden görüntüler:

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