26 Aralık 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti

Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Ligi'nde Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu , 'a gelerek ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla hasret gidererek moral bulmuştu. Akşam saatlerinde Trabzon'dan ayrılan milli oyuncu ilk olarak 'a buradan da 'ya giderek ameliyat olacak.

'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu , ameliyat için 'ya gitti.

Kendisine uğurlamak için hava alanına gelen basın mensuplarına, "Buraya kadar sizi yorduk. Hakkınızı helal edin" diyen oyuncu EURO 2020'ye yetişip yetişmeyeceği sorusuna ise "Allah'tan umut kesilmez. İnşallah yetişirim" yanıtını verdi. Babasıyla vedalaşan Yusuf Yazıcı, daha sonra ağabeyi Cihan Yazıcı ile birlikte 'dan ayrılarak 'a gitti. Yazıcı, ardından İtalya'ya giderek alanında uzman bir doktora Cumartesi günü ameliyat olacak. Milli oyuncunun iyileşme sürecinin 3 ayı bulması bekleniyor.

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