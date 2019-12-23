23 Aralık 2019, Pazartesi
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Yusuf kaybetti Trabzon kazandı
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Sezon başında Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro'ya Lille'in yolunu tutarken sözleşmesine "25 maça çıkarsa 1 milyon euro daha ödenir" maddesi konulmuştu. Yusuf dün, Lille'in Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada bu sezonki 25. maçına çıktı. Fırtına'nın kasasına 1 milyon euro daha geldi.
Sezon başında Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro'ya Lille'in yolunu tutarken sözleşmesine "25 maça çıkarsa 1 milyon euro daha ödenir" maddesi konulmuştu. Yusuf dün, Lille'in Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada bu sezonki 25. maçına çıktı. Fırtına'nın kasasına 1 milyon euro daha geldi.
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