Yusuf kaybetti Trabzon kazandı

Sezon başında Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro'ya Lille'in yolunu tutarken sözleşmesine "25 maça çıkarsa 1 milyon euro daha ödenir" maddesi konulmuştu. Yusuf dün, Lille'in Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada bu sezonki 25. maçına çıktı. Fırtına'nın kasasına 1 milyon euro daha geldi.

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Sezonbaşında Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro'ya Lille'in yolunu tutarken sözleşmesine "25 maça çıkarsa 1 milyon euro daha ödenir" maddesi konulmuştu. Yusuf dün, Lille'in Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada bu sezonki 25. maçına çıktı. Fırtına'nın kasasına 1 milyon euro daha geldi.