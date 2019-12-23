23 Aralık 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04'de ayın oyuncusu Ozan Kabak!

Schalke 04'de ayın oyuncusu belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.12.2019

ekiplerinden 04'de ayın oyuncusu belli oldu. Milli futbolcu , formasını giydiği Schalke 04'de taraftarlar tarafından kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi.

ekiplerinden 04'de ayın oyuncusu belli oldu. , Schalke taraftarlarının yaptığı oylamada yüzde 48 ile kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Milli oyuncuyu yüzde 31 ile Benito Raman izledi. Amine Harit yüzde 11, Daniel Caligiuri ise yüzde 10 oy aldı.
Kasım'da takımıyla çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ozan, söz konusu müsabakaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milli futbolcunun çapraz bağları koptu! Milli futbolcunun çapraz bağları koptu!
Yusuf kaybetti Trabzon kazandı Yusuf kaybetti Trabzon kazandı
Real Madrid’in Neymar aşkı Real Madrid’in Neymar aşkı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör