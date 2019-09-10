Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

CIES Futbol Gözlemevi'nin (CIES Football Observatory) yaptığı araştırmada, 5 büyük lig olarak görülen İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da yarışan kulüplerin transfer harcamaları hesaplandı. Manchester City, mevcut kadrosunu kurmak için 1 milyar 14 milyon Euro'luk bir harcama yaparak hem 5 büyük ligde ilk sırayı elde etti, hem de 1 milyar Euro'nun üzerinde transfer harcaması yapan tarihteki ilk futbol kulübü oldu. Manchester ekibini 913 milyon Euro'luk harcamasıyla Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ve 902 milyon Euro'luk yatırımıyla İspanya La Liga takımlarından Real Madrid takip etti.