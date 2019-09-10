10 Eylül 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

Roma'ya Cengiz Ünder şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 Giriş Tarihi: 10.09.2019

İtalyan basınında çıkan haberlerde, milli takımın geçen hafta Andorra ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan ve aday kadrosundan da çıkartılan ’e dün bazı tetkikler yapıldı. Bugün çıkan tetkik sonuçlarına göre, 22 yaşındaki oyuncunun, 5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

(Serie A) takımlarından Roma'da oynayan milli futbolcu 'in 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu hafta sonu Roma'nın ligde karşılaşacağı Sassuolo ile gelecek hafta içinde Avrupa Ligi'nde eski takımı 'e karşı yapacağı mücadeleler başta olmak üzere, Bologna, Atalanta, Lecce, Wolfsberger ve Cagliari maçlarında takımında yer alamayacak.

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