11 Eylül 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia teknik direktör Toral'ın görevine son verdi

Valencia'da Toral'ın görevine son verildi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.09.2019

1. Futbol Ligi () kulüplerinden , teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden aldı. Valencia Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, gerekçe gösterilmeden Toral'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Valencia'nın yeni teknik direktörünün olacağı açıklandı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde ise 2017 mayıs ayından bu yana 'yı çalıştıran Toral'ın görevden alınmasının şaşırtan bir gelişme olmadığı vurgulandı.

'da geçen sezon 'nı kazanan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Valencia'nın başarısında önemli bir payı olan Toral, transferde istediği futbolcuların alınmamasından dolayı kulüp yönetimiyle ters düşmüştü.

Toral, transferlerle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden temmuz ayında istifa etmeye çok yaklaşmış, sonrasında ikna edilmişti.

Valencia Kulübü Başkanı Anil Murthy'nin, kulübün sahibi Singapurlu iş insanı Peter Lim ile yaptığı görüşmeden döndükten sonra bu sabah Yönetim Kurulu'nu toplayıp, Toral'ın işine son verildiğini açıkladığı belirtildi.

Diğer yandan Valencia'da Toral'ın yerine yeni teknik direktörün 44 yaşındaki olacağı açıklandı.

Kulüp yöneticileri, Celades'in bu akşam Valencia'da olacağını duyurdu.

'da 16 ve 21 yaş altı milli takımlarını çalıştıran Celades, 'de 2018'in haziran-ekim döneminde teknik direktör olan Julen Lopetegui'nin yardımcılığını yapıyordu.

Valencia, La Liga'da geride kalan 3 haftada 1 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile 4 puanla 10. sırada bulunuyor.

Valencia, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçını 17 Eylül'de deplasmanda 'ye karşı yapacak.



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