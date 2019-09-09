09 Eylül 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City transferde tarihe geçti!

Manchester City transferde tarihe geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Futbol Gözlemevi'nin (CIES Football Observatory) yaptığı araştırmada, 5 büyük lig olarak görülen , , , ve 'da yarışan kulüplerin harcamaları hesaplandı. , mevcut kadrosunu kurmak için 1 milyar 14 milyon Euro'luk bir harcama yaparak hem 5 büyük ligde ilk sırayı elde etti, hem de 1 milyar Euro'nun üzerinde transfer harcaması yapan tarihteki ilk futbol kulübü oldu. Manchester ekibini 913 milyon Euro'luk harcamasıyla Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Germain ve 902 milyon Euro'luk yatırımıyla İspanya La Liga takımlarından takip etti.

ekiplerinden , mevcut kadrosunu kurmak için transfere 1 milyar Euro'nun üzerinde bir yatırım yaparak tarihe geçti.

5 BÜYÜK LİGDE ÜST VE ALT TAKIMLAR ARASINDA MAKAS AÇILIYOR

Futbol Gözlemevi tarafından yapılan bir diğer incelemede ise 5 büyük ligde şampiyonluk yarışı veren ve ligde kalma mücadelesi içinde olan takımlar arasında makasın açıldığı gözler önüne serildi. Lig başına en pahalı ve en ucuz kadrolar arasında yapılan kıyaslar sonucunda, 'da ( - Mallorca) 148 kat, 'da (PSG - Nimes) 114 kat, 'da ( - Paderborn) 85 kat, 'da ( - Lecce) 63 kat, Premier Lig'de ise (Manchester City - Norwich) 32 kat harcaması farkı olduğu ifade edildi.

ORTALAMA TRANSFER GİDERİNDE ZİRVE İNGİLTERE'NİN

Öte yandan araştırmada yer alan bir diğer maddede ise 5 büyük ligde yer alan kulüplerin ortalama transfer giderleri hesaplandı. Şu an kadroda bulunan oyunculara yapılan harcamalar ortalama olarak; İngiltere'de 345 milyon Euro, hem İspanya hem de İtalya'da 167 milyon Euro, Almanya'da 124 milyon Euro, Fransa'da ise 118 milyon Euro olarak açıklandı.

CIES Futbol Gözlemevi'nin yaptığı araştırmaya göre 5 büyük ligde mevcut kadrosuna en çok yatırım yapan ilk 10 kulüp şu şekilde:

1 - Manchester City (İngiltere): 1 milyar 14 milyon Euro
2 - Saint-Germain (Fransa): 913 milyon Euro
3 - Real Madrid (İspanya): 902 milyon Euro
4 - (İngiltere): 751 milyon Euro
5 - Juventus (İtalya): 719 milyon Euro
6 - Barcelona (İspanya): 697 milyon Euro
7 - Liverpool (İngiltere): 639 milyon Euro
8 - Chelsea (İngiltere): 561 milyon Euro
9 - (İspanya): 550 milyon Euro
10 - Arsenal (İngiltere): 498 milyon Euro

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