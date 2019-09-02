02 Eylül 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta'da Skrtel gitti Kjaer geldi

Atalanta'da Skrtel gitti Kjaer geldi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.09.2019

(Serie A) takımlarından Atalanta, Slovak stoper 'in sözleşmesini feshettiğini yerine Danimarkalı defans oyuncusu Simon 'nın kiralık olarak kadroya dahil edildiğini bildirdi.

Serie A'da geçen sezonu 3. sırada bitirerek, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan mavi-siyahlı kulüp, bugün yaptığı iki açıklamada, bir defans oyuncusunu gönderdiğini, bir diğerini ise transfer ettiğini duyurdu.

ile sözleşmesi biten Slovak stoper ile 1 yıllık anlaşma sağlayan ancak, bugün kısa bir açıklamayla Skrtel'in sözleşmesinin feshedildiğini duyuran Atalanta, Skrtel'in yerine bir dönem yine Fenerbahçe'de forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon 'nın kadroya katıldığını belirtti.

Mavi-siyahlı kulüp, 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin 'nın Sevilla takımından 1 yıllık kiralandığını kaydetti.

Martin Skrtel Başakşehir'de haberin devamı

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