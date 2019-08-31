31 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'da puan kayıpları sürüyor

ManU'da puan kayıpları sürüyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Preimer Lig'in dördüncü hafta açılış maçında , konuk olduğu Southampton ile 1-1 berabere kaldı

Ligin dördüncü haftasının açılış maçında , Siant Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Manchester United, 10. dakikada Daniel James'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Southampton, 58. dakikada Jannik Vestergaard'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Southampton'da Kevin Danso, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin son üç haftasında puan kayıplarını sürdüren Manchester United, bu beraberliğin ardından maç fazlası ve 5 puanla 4. sırada yer aldı. Southampton ise 4 puanla 13. sıraya yükseldi.



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