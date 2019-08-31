Manchester United'da puan kayıpları sürüyor
Preimer Lig'in dördüncü hafta açılış maçında Manchester United, konuk olduğu Southampton ile 1-1 berabere kaldı
Ligin dördüncü haftasının açılış maçında Manchester United, Siant Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Manchester United, 10. dakikada Daniel James'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Southampton, 58. dakikada Jannik Vestergaard'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Southampton'da Kevin Danso, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligin son üç haftasında puan kayıplarını sürdüren Manchester United, bu beraberliğin ardından maç fazlası ve 5 puanla 4. sırada yer aldı. Southampton ise 4 puanla 13. sıraya yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"