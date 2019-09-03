03 Eylül 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.09.2019

'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 'nın logosu belli oldu. Resmi logo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda tanıtıldı.

Logo ayrıca 'nın internet sitesinden paylaşılan bir video ile de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, logoda kullanılan 8 sayısının, kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığı bildirildi.

32 takımın katılacağı 2022 FIFA , 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde 'da düzenlenecek.



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