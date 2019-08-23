23 Ağustos 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Fernando Torres son maçına çıktı

Fernando Torres son maçına çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.08.2019

Daha önce emeklilik kararı alan İspanyol yıldız futbolcu , son maçını oynayarak profesyonel futbol kariyerini noktaladı. 1. Futbol Ligi ekiplerinden 'nun kadrosunda yer alan 35 yaşındaki Torres, eski takım arkadaşları Andres Iniesta ve 'nın görev aldığı karşısında son kez formasını terletti.

, 11. ve 86. dakikalarda Hotaru Yamaguchi, 20. dakikada penaltıdan Iniesta, 22. dakikada Junya Tanaka, 54. ve 73. dakikalarda da Kyogo Furuhashi'nin ağları sarstığı müsabakayı 6-1 galip tamamladı. 'nun tek golünü ise 79. dakikada kendi kalesine attı.

Haziran ayında emeklilik kararı alan Torres, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

İspanyol santrafor, futbol kariyeri boyunca , , ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymişti.

İspanya 'nda 110 karşılaşmada 38 kez ağları sarsan ve 2 kez Avrupa, bir kez de dünya şampiyonluğu yaşayan Torres, kulüp kariyerinde ise 1 Şampiyonlar Ligi ile 2 Avrupa Ligi kupası kazandı. , kulüp kariyeri boyunca 714 maçta 255 kez ağları sarstı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Neymar çılgınlığı Neymar çılgınlığı
Liverpool Chamberlain'in sözleşmesini uzattı Liverpool Chamberlain'in sözleşmesini uzattı
Liverpool Chamberlain'in sözleşmesini uzattı Liverpool Chamberlain'in sözleşmesini uzattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör