23 Ağustos 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar çılgınlığı

Neymar çılgınlığı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.08.2019

için ’in çılgın teklifi ortaya çıktı. 100 milyon euro’nun yanı sıra Bale, Rodriguez ve Navas önerisini elinin tersiyle geri çevirdi

​Saint Germain'in süper starı için piyasası kızışıyor. Eski takımı 'ya dönmesi beklenen Brezilyalı yıldız için ezeli rakip 'in sınırları zorladığı ortaya çıktı. Fransız L'Equipe, eflatun-beyazlıların astronomik teklifinin detaylarını açıkladı. Madrid'in, Neymar için 100 milyon euro önerdiğini duyuran L'Equipe, ayrıca Keylor Navas, ve 'in takasta önerildiğini iddia etti. 'nin bu astronomik teklifi reddettiği belirtildi. Sözleşmesi 2022'de sona erecek Neymar, 2017 yaz transfer döneminde 222 milyon euro karşılığında Fransız ekibinin yolunun tutmuş ve 'en pahalı futbolcu' olmuştu.
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