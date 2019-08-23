23 Ağustos 2019, Cuma
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Neymar çılgınlığı
Giriş Tarihi: 23.08.2019
Neymar için Real Madrid’in çılgın teklifi ortaya çıktı. 100 milyon euro’nun yanı sıra Bale, Rodriguez ve Navas önerisini PSG elinin tersiyle geri çevirdi
Paris Saint Germain'in süper starı Neymar için transfer piyasası kızışıyor. Eski takımı Barcelona'ya dönmesi beklenen Brezilyalı yıldız için ezeli rakip Real Madrid'in sınırları zorladığı ortaya çıktı. Fransız L'Equipe, eflatun-beyazlıların astronomik teklifinin detaylarını açıkladı. Madrid'in, Neymar için 100 milyon euro önerdiğini duyuran L'Equipe, ayrıca Keylor Navas, Gareth Bale ve James Rodriguez'in takasta önerildiğini iddia etti. PSG'nin bu astronomik teklifi reddettiği belirtildi. Sözleşmesi 2022'de sona erecek Neymar, 2017 yaz transfer döneminde 222 milyon euro karşılığında Fransız ekibinin yolunun tutmuş ve 'en pahalı futbolcu' olmuştu.
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