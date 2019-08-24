24 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar Söyüncü asist yaptı Leicester City 3 puanı kaptı

Çağlar asist yaptı Leicester 3 puanı kaptı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 Giriş Tarihi: 24.08.2019

'in üçüncü haftasında milli oyuncu 'nün formasını giydiği , deplasmanda 'ı 2-1 mağlup etti.

ile , Bramall Lane Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Leicester City, 38'inci dakikada Vardy'nin bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. 62'nci dakikada McBurnie, durumu eşitledi. 70'inci dakikada 'nün asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Barnes skoru belirledi ve Leicester City, Sheffield United'ı 2-1 yendi.

Maçta bir asist yapan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


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