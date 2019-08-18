18 Ağustos 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlarlı Leicester City, Chelsea ile yenişemedi

Çağlarlı Leicester Chelsea ile yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.08.2019

'in ikinci haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği , ile 1-1 berabere kaldı.

'da oynanan maçında 'a penaltılar sonucunda mağlup olan ile Çağlar Söyüncülü , Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Chelsea, 7'nci dakikada genç oyuncusu Mount'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 67'nci dakikada golü bulan Ndidi skoru eşitledi. Maç, 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla Chelsea puanını 1'e, Leicester ise 2'ye yükseltti. Chelsea, 'in üçüncü haftasında deplasmanına çıkacak. Leicester City ise Sheffield United'a konuk olacak.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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