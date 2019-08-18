18 Ağustos 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia Balotelli'yi transfer etti

Brescia Balotelli'yi transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.08.2019

(Serie A) ekiplerinden Brescia, forvet oyuncusu ile anlaşma sağladı.

Brescia Kulübü, 29 yaşındaki İtalyan oyuncu Balotelli ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Brescia'nın Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon avro maaş vereceği öne sürüldü.



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