18 Ağustos 2019, Pazar
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Brescia Balotelli'yi transfer etti
Giriş Tarihi: 18.08.2019
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia, forvet oyuncusu Mario Balotelli ile anlaşma sağladı.
Brescia Kulübü, 29 yaşındaki İtalyan oyuncu Balotelli ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Brescia'nın Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon avro maaş vereceği öne sürüldü.
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