18 Ağustos 2019, Pazar
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Roma'da Türk birliği
Giriş Tarihi: 18.08.2019
İtalyan devine 5 yıllık imza atan Mert Çetin, “Cengiz, bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek” dedi
Gençlerbirliği'den Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, yeni kulübündeki takım arkadaşı ve vatandaşı Cengiz Ünder'in kendisini yalnız hissettirmeyeceğini söyledi. Kulüp kanalına konuşan 22 yaşındaki stoper, "Cengiz sıcak biri. Bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek. Saha içinde birbirimize yardım ederek birlikte gelişebileceğimize inanıyorum" dedi. G.Birliği için de veda mesajı yayınlayan Mert, "Yeni yolculuğuma arkamdaki desteği farkında olarak çıkıyorum" ifadelerini kullandı.
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