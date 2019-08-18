18 Ağustos 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma'da Türk birliği

Roma'da Türk birliği
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.08.2019

İtalyan devine 5 yıllık imza atan , “Cengiz, bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek” dedi

'den 'ya transfer olan Yıldırım , yeni kulübündeki takım arkadaşı ve vatandaşı 'in kendisini yalnız hissettirmeyeceğini söyledi. Kulüp kanalına konuşan 22 yaşındaki stoper, "Cengiz sıcak biri. Bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek. Saha içinde birbirimize yardım ederek birlikte gelişebileceğimize inanıyorum" dedi. G.Birliği için de veda mesajı yayınlayan Mert, "Yeni yolculuğuma arkamdaki desteği farkında olarak çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

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