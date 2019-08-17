17 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 2'de 2 yaptı

Liverpool 2'de 2 yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.08.2019

ikinci hafta mücadelesinde , rakip sahada Southampton'ı 2-1 yendi.

'da hafta içi karşısında 'yı kazanan , ligin ikinci hafta mücadelesinde St. Mary Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Liverpool, 45+1. dakikada ve 71. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 83. dakikada Danny Ings kaydetti.

UEFA Süper Kupa maçının ardından sahadaki kutlamalar sırasında taraftarın müdahalesiyle sakatlanan Liverpool'un İspanyol file bekçisi Adrian, yapılan tedavinin ardından Southampton karşısında ilk 11'de görev aldı.

Puanını 6'ya çıkaran Liverpool, maç fazlası ve averaj farkıyla ligde liderliğe yükseldi. Southampton ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.



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