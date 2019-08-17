17 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 3 puanla başladı

Real Madrid 3 puanla başladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.08.2019

1. Futbol Ligi'nde (La Liga) , konuk olduğu 'yu 3-1 yendi.

Ligin ilk hafta mücadelesinde , Fransız teknik adam 'ın çalıştırdığı 'i Balaidos Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema, 61. dakikada ve 80. dakikada Lucas Vazquez'in golleriyle Celta Vigo'yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo'nun tek golünü, 90+1'inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.

Real Madrid'in Hırvat oyuncusu , 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



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