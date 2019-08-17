17 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen'i 3 golle geçti

Kenan ve Kaan attı Düsseldorf kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.08.2019

Bundesliga'nın ilk haftasında 'e konuk olan , milli futbolcular ve 'ın 1'er gol attığı müsabakayı 3-1 kazandı Augsburg'u 5-1 mağlup eden , sezona galibiyetle başladı

, Bundesliga'nın ilk haftasında Wohninvest Weser Stadı'nda 'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Rouwen Hennings'in attığı golle Fortuna Düsseldorf'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu golün asistini mili futbolcu yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Johannes Eggestein ile bulduğu golle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. Fortuna Düsseldorf bu gole hızlı cevap verdi ve milli futbolcu Kenan Karaman'ın 52. dakikada filelere gönderdiği topla skoru 2-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekibin 64. dakikada kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen milli futbolcu , kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Müsabakada başka gol olmadı ve Fortuna Düsseldorf deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan Türk futbolculardan Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman ise 68 dakika oyunda kaldı.

Werder Bremen'da ise ilk 11'de başlayan 'ın yerine 82. dakikada Joshua Serent oyuna girerken, 90 dakika süre aldı.

Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç

, 'ta konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek sezona 3 puan ve farklı galibiyetle başladı.

Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Günün diğer karşılaşmalarında sahasında Paderborn'u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln'ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05'i 3-0 mağlup etti.



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