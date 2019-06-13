13 Haziran 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Slaven Bilic, West Bromwich'in teknik direktörü oldu

Slaven Bilic'in yeni adresi belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.06.2019

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Bilic, İngiltere Championshipekiplerinden ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Albion, Hırvat çalıştırıcı 'i teknik direktörlüğe getirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Albion, Slaven Bilic'i yeni teknik direktör olarak açıklamaktan mutluluk duyar." denildi.

Açıklamada, 50 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, ve Arabistan ekibi El İttihad'da görev yaptı.

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