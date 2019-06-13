Slaven Bilic, West Bromwich'in teknik direktörü oldu

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Bilic, İngiltere Championshipekiplerinden West Bromwich ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'i teknik direktörlüğe getirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Albion, Slaven Bilic'i yeni teknik direktör olarak açıklamaktan mutluluk duyar." denildi.

Açıklamada, 50 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, West Ham United ve Arabistan ekibi El İttihad'da görev yaptı.