12 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'den savunmaya takviye

Real Madrid'den savunmaya takviye
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Kulübü, 'nın takımından 24 yaşındaki defans oyuncusu ile 6 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Mendy ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli, 6 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransız savunma oyuncusunun 19 Haziran'da Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacağı açıklandı.

İspanyol basını, 'in, Mendy'nin transferinden dolayı Fransız kulübüne 48 milyon avro ödeyeceğini ayrıca başarılara bağlı 5 milyon avroluk da opsiyonun olduğunu iddia etti.

dönemine hızlı başlayan Real Madrid, şimdiye kadar Luka Jovic, Eden Hazard ve 'yi kadrosuna kattı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Antoine Griezmann Barcelona'da Antoine Griezmann Barcelona'da
Manchester United'den kadroya takviye Manchester United'den kadroya takviye
Alexander Isak Real Sociedad'da Alexander Isak Real Sociedad'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör