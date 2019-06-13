13 Haziran 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mustafa Denizli, İran'a geri döndü

Mustafa Denizli, İran'a geri döndü
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

ile ligin bitimine iki hafta kala yollarını ayıran , ekiplerinden Traktör Sazi'nin başına geçti.

, Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Proozi FC ve Pas Teheran takımlarını çalıştıran 69 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda yeniden İran'da görev yapacak.

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