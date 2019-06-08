08 Haziran 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.06.2019

ile 'nın milli takımları arasındaki finali yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, yarın TSİ 21.45'te yapılacak - maçıyla belli olacak.

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.

Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar ile ise yarın TSİ 16.00'da 3'üncülük maçına çıkacak.


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