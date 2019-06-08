08 Haziran 2019, Cumartesi
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Salih Empoli’den ayrıldı
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Salih Uçan, Empoli'den ayrıldı. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından kulübüne ve taraftarlara teşekkür etti. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Empoli'ye giden Salih'in devre arasında Zajc'ın transferine karşılık bonservisi de İtalyanlar'a verilmişti.
Salih Uçan, Empoli'den ayrıldı. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından kulübüne ve taraftarlara teşekkür etti. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Empoli'ye giden Salih'in devre arasında Zajc'ın transferine karşılık bonservisi de İtalyanlar'a verilmişti. Uçan, Empoli formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol 1 asist gerçekleştirdi.
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