08 Haziran 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Salih Empoli’den ayrıldı

Salih Empoli’den ayrıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.06.2019

, Empoli'den ayrıldı. 25 yaşındaki oyuncu, hesabından kulübüne ve taraftarlara teşekkür etti. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Empoli'ye giden Salih'in devre arasında Zajc'ın transferine karşılık bonservisi de İtalyanlar'a verilmişti.

, Empoli'den ayrıldı. 25 yaşındaki oyuncu, hesabından kulübüne ve taraftarlara teşekkür etti. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Empoli'ye giden Salih'in devre arasında Zajc'ın transferine karşılık bonservisi de İtalyanlar'a verilmişti. Uçan, Empoli formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol 1 asist gerçekleştirdi.
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