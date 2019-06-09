09 Haziran 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İlkay Gündoğan kardeşinin mutlu gününe ortak olamadı

İlkay Gündoğan kardeşinin mutlu gününe ortak olamadı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.06.2019

'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu 'ın kardeşi , memleketi Dursunbey'de dünya evine girdi. Fakat yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın Belarus ile oynayacağı maç sebebi ile kardeşinin düğününe katılamadı.

forması ile önemli büyük başarılara imza atan ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan , Teknik Direktörü Joachim Löw tarafından milli takım kadrosuna dahil edilmişti. Almanya'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ile karşı karşıya gelmesi sebebi ile İlkay Gündoğan da kardeşi 'ın 'de gerçekleşen düğününe katılamadı.

'in Dursunbey ilçesinde gerçekleşen düğünde 'lı Tanja Miozga ile hayatını birleştiren İlker Gündoğan, mütevazi bir tören ile dünya evine girdi. Baba İrfan Gündoğan ve anne Ayten Gündoğan konuklarını kapıda karşılarken, düğüne Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı ile siyaset ve spor dünyasından bir çok isim katıldı.
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