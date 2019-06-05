Luka Jovic 60 milyona Real Madrid’de
Real Madrid, Frankfurt'tan 21 yaşındaki Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu sezon 48 maçta 27 gol atan Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde 10 gol atarak Giroud (Chelsea) ile en skorer isim oldu.
Real Madrid, Frankfurt'tan 21 yaşındaki Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu sezon 48 maçta 27 gol atan Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde 10 gol atarak Giroud (Chelsea) ile en skorer isim oldu. İspanyol basını Real'in 60 milyon euro ödediğini paranın yüzde 30'unun (18 milyon euro) oyuncunun bir önceki kulübü Benfica'ya gideceği belirtildi.
LOPETEGUİ BİTTİ
Sevilla, teknik direktörlüğe Julen Lopetegui'yi getirdi. 53 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı 3 yıllık imza attı. Sevilla'nın hocası Joaquin Caparros lösemi nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Lopetegui 2018'de sezona Real Madrid'le başlamış kötü performansı nedeniyle ayrılmıştı.
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