05 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Luka Jovic 60 milyona Real Madrid’de

Luka Jovic 60 milyona Real Madrid’de
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.06.2019

, Frankfurt'tan 21 yaşındaki Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu sezon 48 maçta 27 gol atan Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği Avrupa Ligi'nde 10 gol atarak Giroud (Chelsea) ile en skorer isim oldu.

Real Madrid, Frankfurt'tan 21 yaşındaki Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu sezon 48 maçta 27 gol atan Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği Avrupa Ligi'nde 10 gol atarak Giroud (Chelsea) ile en skorer isim oldu. İspanyol basını Real'in 60 milyon euro ödediğini paranın yüzde 30'unun (18 milyon euro) oyuncunun bir önceki kulübü 'ya gideceği belirtildi.


LOPETEGUİ BİTTİ
Sevilla, teknik direktörlüğe Julen Lopetegui'yi getirdi. 53 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı 3 yıllık imza attı. Sevilla'nın hocası Joaquin Caparros lösemi nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Lopetegui 2018'de sezona 'le başlamış kötü performansı nedeniyle ayrılmıştı.

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