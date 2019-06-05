05 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa'nın en değerlisi Manchester City

Avrupa'nın en değerlisi Manchester City
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.06.2019

, Avrupa'nın elit kulüplerini değerlendirdi. 'i son 2 yılda zirvede tamamlayan , 1 milyar 182 milyon Euro'luk oyuncu değeriyle Avrupa'nın en değerli takımı oldu. 2. sırada 1 milyar 111 milyon Euro'yla yer alırken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ise 1 milyar 38 milyon Euro'yla 3. sırada yer aldı.

değerlendirmeleriyle bilinen , Avrupa'nın elit kulüplerinin oyuncu değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 10'da 5 İngiliz kulübü yer alırken İspanya'dan da 3 temsilci ilk 10'a girmeyi başardı. 'dan ve 'dan da listenin ilk 10 sırasında yer buldu. Değerlendirmede, 'i son 2 sezonda zirvede tamamlayan ilk sırada yer aldı. City'nin kadrosundaki oyuncuların toplam değeri 1 milyar 182 milyon Euro olarak belirlendi. İkinci sıra ise şampiyonu 'nın oldu. Barça'nın toplam oyuncu değeri 1 milyar 111 milyon Euro. Geçtiğimiz hafta sonunda Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nın sahibi olan ise 1 milyar 38 milyon Euro'luk değeriyle listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu. İlk 3 sıradaki ekipler 1 milyar Euro barajını geçerken, diğer takımlar ise bu limitin altında kaldı. İspanyol devi , 958 milyon Euro'yla 4. sırada yer aldı. İlk 10'daki tek Fransız ekibi Paris Saint Germain 906 milyon Euro'yla beşinci, Tottenham 976 milyon Euro'yla 6., 846 milyon Euro'yla 7., 842 milyon Euro'yla 8., de 840 milyon Euro'yla 9. oldu. İlk 10 sıradaki tek İtalyan takımı olan Juventus ise 788 milyon Euro'yla 10. sırada kendisine yer buldu.

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