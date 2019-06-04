04 Haziran 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya'da Diego Costa'ya vergi kaçırma suçlaması

İspanya'da Diego Costa'ya şok suçlama
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.06.2019

'nın başkenti Madrid'deki İl Mahkemesi Ekonomik Suçlar Savcılığı, 'de forma giyen asıllı İspanyol futbolcu hakkında 1 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlamada bulundu.

Savcılık, 'nın 2014 yılındaki gelir beyanında 1 milyon 14 bin 416 avroluk vergi kaçırdığına ilişkin iddianamesini mahkemeye sundu.

İddianamede, Diego Costa'nın 1 milyon 371 bin 98 avro değerindeki imaj haklarından elde ettiği geliri direkt veya üçüncü bir kişi aracılığıyla yasa dışı yollardan aklayarak vergi kaçırdığı suçlaması yapıldı.

Diego Costa'nın 2014 yılında 'nin Chelsea Kulübüne transfer olmasına rağmen o dönem içerisinde mali olarak ikamet yerinin olduğu belirtildi.

İspanya'da futbolculara yönelik vergi kaçırma suçlamaları son dönemde çok sık görülürken, bu zamana kadar , , , , , , Javier Mascherano, Marcelo, Iker Casillas, , ve Fabio Coentrao, hüküm giyerek vergi cezası ödemek zorunda kalmıştı.

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