05 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

James Rodriguez Bayern Münih'ten ayrılıyor

James Rodriguez Bayern Münih'ten ayrılıyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.06.2019

(Bundesliga) şampiyonu 'in, 'den kiraladığı ile ilgili satın alma opsiyonunu oyuncunun isteği üzerine kullanmayacağı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Rodriguez'in, yönetiminden satın alma opsiyonunun kullanılmaması yönünde talepte bulunduğuna işaret edilerek, Bayern Münih'in, oyuncunun bu isteğine uygun davrandığı belirtildi.

", Bayern Münih'ten ayrılacak" denilen açıklamada, ile yapılan kiralama sözleşmesinin 30 Haziran'da biteceği kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Alman kulübünde iki yıl geçiren Rodriguez'e teşekkür etti.

Bayern Münih'in söz konusu iki yılda Bundesliga'da iki kez şampiyon olduğunu, 'nı kazandığını ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığını hatırlatan Rummenigge, tecrübeli futbolcunun bu başarılarda önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.

Rodriguez de Bayern Münih'te unutmayacağı yıllar geçirdiğini belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Kolombiyalı futbolcu, Bayern Münih formasıyla 67 maça çıktı ve toplam 15 gol attı.


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