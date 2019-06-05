05 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA'da Infantino yeniden başkan

FIFA'da Infantino yeniden başkan
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Uluslararası Federasyonları Birliği () Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.

'nın başkenti 'te 'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 69. Olağan Kongre'de başkanlık seçimi yapıldı.

Dünya futbolunun çatı kuruluşunda seçime tek aday olarak giren 49 yaşındaki Infantino, 2023 yılına kadar görevini sürdürecek.

Infantino, 2016'da yapılan seçimde Asya Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Kongrede () Başkanı , Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

FIFA'nın bir sonraki kongresi, gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek.



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