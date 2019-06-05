05 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral Juventus'ta! İşte bonservis bedeli

Merih Demiral Juventus'ta! İşte bonservis bedeli
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 Giriş Tarihi: 05.06.2019

İtalyan temsilcisi Sassuolo forması giyen milli futbolcu , 'a imza attı. İtalyan gazeteci , transferin 15 milyon Euro bedelle gerçekleştiğini duyurdu.

Kadrosunda ve Paulo Dybala gibi yıldız oyuncuları barındıran İtalya Serie A takımlarından , Sassuolo'da forma giyen genç futbolcu 'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün 21 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. İtalyan gazeteci , genç defansın bonservis bedelinin ise 15 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Merih Demiral, Juventus'a olsa da eski takımı Sassuolo'ya bir yıl kiralanacak.


FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

altyapısında yetişen ve oradan Portekiz ekibi Alcanenense'ye daha sonra da 'a transfer olan Merih Demiral geçtiğimiz sezon başında ekibi 'a katılmıştı. Buradan ocak ayı transfer döneminde Sassuolo'ya kiralanmış ardından İtalyan ekibi, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak milli oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

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