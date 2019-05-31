31 Mayıs 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Madrid’den Mbappe’ye veto

Madrid’den Mbappe’ye veto
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.05.2019

İspanyol ekibinin başkanı Perez, ’nin Fransız yıldızı için net konuştu: Mbappe için kulübüyle ve menajeriyle görüşmemiz olmadı, olmayacak da

Hazard transferiyle ilk bombayı patlatan 'in 'nin yıldızı Kyliean Mbappe'yi de istediği iddia ediliyordu. İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez, konuyla ilgili çok net ifadeler kullandı. İspanyol basınına konuşan Perez, "Neymar ve Mbappe ile ilgili haberleri ortaya atılıyor. İki oyuncu da gündemimizde yok. Kimse bu oyuncuların hayalini kurmasın. Hocamız Zidane'la da bu isimler üzerinden hiç konuşmadık" diye konuştu. Perez, sözlerine şöyle devam etti: "İddia edildiği gibi Mbappe'nin ne kulübüyle ne de menajerleriyle görüşmedik, görüşmeyeceğiz de. Geçen yıl da bu oyuncuları istemediğimizi söylemiştik. Bu yıl da istemiyoruz. Eğer biz bir oyuncuyla ilgilenirsek, kulübüyle temasa geçeriz. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Neymar ve Mbappe ile ilgili çıkan haberlere itibar etmeyin. Bu konudaki tavrımız çok belirgin. İki oyuncuyu da transfer etmek için girişimimiz olmayacak."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yılın bombası patlıyor Yılın bombası patlıyor
Chelsea'den rekorlu kupa Chelsea'den rekorlu kupa
Çalım yiyen Neymar çirkinleşti! Çalım yiyen Neymar çirkinleşti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör