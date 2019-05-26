26 Mayıs 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih şampiyonluklarını kutladı

Bayern Münih şampiyonluklarını kutladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.05.2019

'nde (Bundesliga) 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan ve dün ’nı kazanan , iki kupayı kutladı.

Bayern Münihli futbolcular, Marienplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 15 bin taraftarı Münih Belediyesi balkonundan kupalarla selamdı.

Bavyera'nın geleneksel kıyafetlerini giyen futbolcular taraftarlarla birlikte şarkılar söyledi.

Takımdan ayrılacak Fransız yıldız futbolcu , burada yaptığı konuşmada, 'te çok güzel 12 yıl geçirdiğini belirterek, "Güzel bir dönem geçirdim. Hepsini birlikte kazandık. Hayatım boyunca unutmayacağım. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ribery, Bayern Münih ile 12 yılda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 9 Bundesliga şampiyonluğu ve 6 kez 'nı kazandı.

Bayern Münih, Bundesliga'da geçen hafta üst üste 7'nci, toplamda ise 29'uncu şampiyonluğuna ulaşmış, dün de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Leipzig'i yenerek 19'uncu kez Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü.


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