25 Mayıs 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG, Tuchel ile devam edecek

PSG Tuchel ile devam edecek
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.05.2019

1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Germain (), teknik direktör 'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Alman teknik adamın performansından memnun kalındığı ve sözleşme süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

'de 2018 yılının mayıs ayında göreve başlayan , bu sezon takımına ligde şampiyonluk yaşatırken, Süper Kupası'nı da kaldırdı.

temsilcisi, bu sezon ligde şampiyonluğa uzanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda, Fransa Kupası'na ise finalde veda etmişti.

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