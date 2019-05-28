CR7’nin Mesut aşkı

Avrupa'da en çok konuşulan transfer haberlerinden biri Mesut Özil- Juventus flörtü... Yüksek maliyeti nedeniyle İngiliz ekibi Arsenal'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği yıldız futbolcu için İtalyan kulübünün harekete geçtiği belirtildi. Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun da bu transferde devreye girdiği ifade edildi.



ARSENAL SATMAYA HAZIR



CR7'nin Real Madrid'den eski takım arkadaşı Mesut'u Juve'ye davet ettiği kaydedilirken, Türk asıllı Alman futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı vurgulandı. Bu arada İngiliz The Sun, yıllık 15 milyon euro kazanan Mesut Özil'in satışı için Arsenal'in zorluk çıkarmayacağını yazdı.

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