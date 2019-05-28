28 Mayıs 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

CR7’nin Mesut aşkı

CR7’nin Mesut aşkı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.05.2019

, ’den takım arkadaşı olan ’in ’a alınması için ısrarcı davranıyor

Avrupa'da en çok konuşulan transfer haberlerinden biri - flörtü... Yüksek maliyeti nedeniyle İngiliz ekibi Arsenal'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği yıldız futbolcu için İtalyan kulübünün harekete geçtiği belirtildi. Juventus forması giyen 'nun da bu transferde devreye girdiği ifade edildi.

ARSENAL SATMAYA HAZIR

'nin 'den eski takım arkadaşı Mesut'u Juve'ye davet ettiği kaydedilirken, Türk asıllı Alman futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı vurgulandı. Bu arada İngiliz , yıllık 15 milyon euro kazanan Mesut Özil'in satışı için Arsenal'in zorluk çıkarmayacağını yazdı.

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